Halozyme unterbreitet unverbindliches Angebot für Evotec - Volumen 2 Mrd EUR

DOW JONES--Das US-Biotechnologieunternehmen Halozyme Therapeutics hat ein unverbindliches Angebot für Evotec abgegeben. Halozyme bietet 11 Euro je Evotec-Aktie in bar, was ein Transaktionsvolumen von 2 Milliarden Euro bedeuten würde. Das Angebot entspricht einer Prämie von 109 Prozent auf den Aktienkurs von Evotec am 15. Oktober 2024, dem Tag vor dem Kauf von Evotec-Aktien durch Triton Partners, und einer Prämie von 77 Prozent auf den letzten volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs von Evotec am 15. Oktober 2024, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Evotec-Aktie wurde im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz 20 Prozent höher getaxt.

Evotec stellte am späten Abend in einer Mitteilung fest, dass man ohne vorherige Kontaktaufnahme von Halozyme Therapeutics eine unverbindliche Interessenbekundung bezogen auf ein an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtetes Übernahmeangebot mit einem Angebotspreis von 11,00 Euro je Aktie erhalten hat. Evotec werde diese Interessenbekundung sorgfältig analysieren, über weitere Schritte entscheiden und den Kapitalmarkt entsprechend den rechtlichen Anforderungen weiter informieren, heisst es weiter.

Erst am Montag hatte der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung an Evotec deutlich ausgebaut. Wie eine Sprecherin des Investors gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte, hat Triton die Beteiligung auf 9,9 Prozent aufgestockt. Einen Bericht von Bloomberg, nach dem Triton eine Übernahme von Evotec auslotet, wollte die Triton-Sprecherin zu Wochenbeginn nicht kommentieren.

November 14, 2024 17:01 ET (22:01 GMT)