HALOWS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HALOWS hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 101.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 91.56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 61.15 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57.55 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch