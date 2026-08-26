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26.08.2026 06:37:00
Halmont Properties A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Halmont Properties A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 6.5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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