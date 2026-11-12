halmek hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

halmek präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 6.27 JPY. Im letzten Jahr hatte halmek einen Gewinn von 2.81 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 7.25 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch