halmek: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

halmek hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45.30 JPY gegenüber 36.85 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.05 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch