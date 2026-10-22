Halliburton präsentierte Quartalsergebnisse

Halliburton stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.98 Prozent auf 29.30 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30.51 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch