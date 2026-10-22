Halliburton legte Quartalsergebnis vor

Halliburton stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 374.96 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13.29 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8’553.53 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7’439.72 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch