Halliburton hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Halliburton lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.50 USD. Im letzten Jahr hatte Halliburton einen Gewinn von 0.020 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.60 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.70 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch