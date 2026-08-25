Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 14:29:09
Halliburton Gets Integrated Contract For Bumerangue Field Appraisal In Brazil
(RTTNews) - Halliburton (HAL) announced it received an integrated contract by bp for the first appraisal campaign in the Bumerangue field, offshore deepwater Brazil. The award includes a suite of services to fast-track the appraisal campaign for bp's discovery. The contract includes an integrated package of drilling services to optimize reservoir evaluation and improve operational efficiency.
"This award reflects Halliburton's ability to execute complex deepwater projects through a combination of digital solutions, integrated service delivery, and local expertise," said Francisco Tarazona, senior vice president, Latin America, Halliburton.
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Halliburton Co.
|
20.08.26
|S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halliburton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halliburton-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Halliburton von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Halliburton Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.