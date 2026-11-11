Hallador Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hallador Energy hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.10 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hallador Energy ein EPS von 0.550 USD in den Büchern gestanden.

Hallador Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 129.0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch