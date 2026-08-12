Hallador Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Hallador Energy hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.32 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.190 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 100.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch