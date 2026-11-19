Halla hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -2161.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 1333.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Halla 336.76 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 315.23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch