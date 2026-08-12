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12.08.2026 06:37:00
Halla präsentierte Quartalsergebnisse
Halla hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 278.69 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Halla 106.16 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 445.59 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 406.86 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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