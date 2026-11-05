Halla legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Halla hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 275.55 KRW gegenüber 34.69 KRW im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Halla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 471.66 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 476.93 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch