Halla Climate Control: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Halla Climate Control präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 139.36 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Halla Climate Control 72.60 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.80 Prozent zurück. Hier wurden 2’656.93 Milliarden KRW gegenüber 2’705.70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch