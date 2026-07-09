Bystronic Aktie 24401750 / CH0244017502
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09.07.2026 17:00:03
Half-year results 2026 on July 23, 2026
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Bystronic AG
/ Key word(s): Conference
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Bystronic AG
|Giesshübelstrasse 45
|8045 Zürich
|Switzerland
|Phone:
|+41 79 637 46 33
|E-mail:
|investor@bystronic.com
|Internet:
|ir.bystronic.com
|ISIN:
|CH0244017502
|Valor:
|A117LR
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2363472
|End of News
|EQS News Service
|
2363472 09.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung
Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
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17:00
|Half-year results 2026 on July 23, 2026 (EQS Group)
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17:00
|Präsentation Halbjahresergebnis 2026 am 23. Juli 2026 (EQS Group)
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03.07.26
|SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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01.07.26
|Aktionärsgruppe Auer, Schmidheiny und Spoerry erneuert Aktionärsbindungsvertrag (EQS Group)
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01.07.26