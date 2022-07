Haleon-Aktie stabil: GSK-Abspaltung Haleon wird erstmals in London gehandelt

Während die GSK -Aktie am Vormittag in London zeitweise 19,67 Prozent bzw. 338,00 Pence an Wert verliert auf rund 1.381 Pence, liegt die neue Haleon -Aktie bei 330 Pence und damit auf ihrem Eröffnungsniveau. Im Tageshoch hatte sie bisher 337 Pence gekostet, im Tief waren es bislang 321 Pence

Die GSK-Aktionäre bekommen für jede gehaltene Aktie einen Titel von Haleon in ihren Depots gutgeschrieben. Zum Portfolio von Haleon gehören auch in Deutschland bekannte Marken wie Sensodyne (Zahnpasta) und die rezeptfrei erhältliche Schmerzsalbe Voltaren.

LONDON (Dow Jones)