Halbleiter-Rally ohne die Infineon-Aktie? Das steckt dahinter

• Infineon gegenüber US-Konkurrenten im Nachteil• Automotive-Spezialist leidet unter der globalen Flaute bei E-Autos• Infineon bleibt defensiverer Profiteur der langfristigen Energiewende

Die Kursrallye im Halbleitersektor hat in den letzten Wochen neue Rekordmarken mich sich gebracht, doch ein genauer Blick auf die Kurstafeln offenbart eine deutliche geografische und sektorale Spaltung. Während die US-amerikanischen Schwergewichte wie AMD in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von 33,28 Prozent und Intel mit über 30 Prozent Zuwachs die Schlagzeilen dominierten, blieb die Performance von Infineon mit einem Plus von 7,93 Prozent vergleichsweise moderat. Auch im Jahresvergleich (Year-to-Date) zeigt sich diese Diskrepanz deutlich: Während Intel seinen Wert mit einem Plus von 238,54 Prozent mehr als verdreifachte, steht für den Münchner DAX-Konzern ein zwar solides, aber deutlich geringeres Plus von 63,42 Prozent zu Buche.

Der Fokus auf Rechenleistung bremst den Automotive-Spezialisten

Der Hauptgrund für diese Bewertungsunterschiede liegt in der aktuellen Priorisierung der Kapitalmärkte. Anleger suchen derzeit gezielt nach Unternehmen, die unmittelbar von der Hardware-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz profitieren. Hier punktet AMD als Alternative im KI-Beschleunigermarkt und Micron durch die Knappheit bei spezialisierten KI-Speichern. Infineon hingegen ist fundamental anders aufgestellt. Rund die Hälfte des Umsatzes der Münchner hängt am Automobilsektor. In diesem Bereich kämpft die Branche derzeit mit einer zyklischen Abkühlung der Elektromobilität in Europa und hohen Lagerbeständen bei den Herstellern, was die massive KI-Euphorie innerhalb des Infineon-Portfolios spürbar dämpft.