Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’403 -0.6%  Bitcoin 64’711 -0.8%  Dollar 0.8107 0.1%  Öl 97.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Swiss Re-Aktie: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren - Wachsende Risiken im Rückversicherungsmarkt
Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien
Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026
Novartis-Aktie: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 07:00:05

Halbjahresergebnis 2026 erneut gesteigert

Burkhalter
129.84 CHF -2.00%
Kaufen Verkaufen

Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Halbjahresergebnis 2026 erneut gesteigert

07.09.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück und steigerte den Gewinn pro Aktie gegenüber der Vorjahresperiode um 8,0 %. Auch für das Gesamtjahr 2026 bleibt der Ausblick positiv. Nach heutigem Kenntnisstand geht das Management davon aus, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 2025 erneut moderat steigern zu können.

Der bei der Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2025 kommunizierte positive Ausblick hat sich bestätigt. Die Burkhalter Gruppe profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach energieeffizienten Gebäudetechniklösungen sowie von einer anhaltend hohen Sanierungs- und Renovationstätigkeit. Entsprechend entwickelte sich das erste Halbjahr 2026 erfreulich. Per 30. Juni 2026 erhöhte sich der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.44 (Vorjahr CHF 2.26). Das Konzernergebnis belief sich auf CHF 25.9 Mio. (Vorjahr CHF 24.0 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) auf CHF 31.1 Mio. (Vorjahr CHF 29.5 Mio.). Der Umsatz erreichte CHF 587.3 Mio. gegenüber CHF 586.8 Mio. in der Vorjahresperiode.

Geschäftsentwicklung

In Mio. CHF 30.06.2025 30.06.2026 in %
Konzernergebnis 24.0 25.9 + 8,1 %
Betriebsergebnis (EBIT) 29.5 31.1 + 5,2 %
Umsatz 586.8 587.3 + 0,1 %
       
In CHF      
Gewinn pro Aktie
2.26
 2.44 + 8,0 %

Weitere Informationen werden in der heutigen Telefonkonferenz erläutert und sind zudem im Halbjahresbericht 2026 enthalten, der auf der Website der Burkhalter Gruppe heruntergeladen werden kann:
www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Telefonkonferenz zur Publikation des Halbjahresergebnisses 2026

Montag, 7. September 2026, 9:00 Uhr

Die Burkhalter Gruppe erläutert die konsolidierte Halbjahresrechnung 2026 im Rahmen einer Telefonkonferenz (Deutsch, kein Webcast). Auskunft geben Verwaltungsratspräsident Gaudenz F. Domenig, CEO Zeno Böhm, CFO Urs Domenig sowie Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations.

Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn ein:

Europa: +41 (0)58 310 50 00
Grossbritannien: +44 (0) 203 059 58 63
USA: +1 (1)631 570 56 13

Wachstum durch gezielte Unternehmenskäufe
Bis zum 30. Juni 2026 ist die Burkhalter Gruppe durch die Übernahme von fünf weiteren Unternehmen gewachsen. Am 15. Januar 2026 wurde die auf Sanitäranlagen sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen spezialisierte BZ-Dépannage Sàrl in Lonay (VD) übernommen. Am 28. Januar 2026 folgte die Akquisition der auf die Planung von Heizungs- und Lüftungsanlagen spezialisierten Enplan AG in Herisau (AR), einen Tag später jene der Elektro Gasser AG in Lalden (VS). Am 26. Februar 2026 erwarb die Burkhalter Gruppe zudem das HLKS-Unternehmen Caotec SA in Brusio (GR). Mit Wirkung per 1. Mai 2026 kam schliesslich die Progressio Holding GmbH in Tamins (GR) hinzu, einschliesslich ihrer Tochtergesellschaft anplaq ag, die auf den Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau für die Energie- und Wasserinfrastruktur spezialisiert ist.
Am 2. September 2026 wurde zudem die AZ systems holding AG in Landquart (GR) mit ihrer auf Gebäudeautomation spezialisierten Tochtergesellschaft AZ systems AG übernommen.
Mit diesen gezielten Akquisitionen stärkt die Burkhalter Gruppe ihre regionale Präsenz, erweitert ihre fachlichen Kompetenzen und erschliesst zusätzliche Marktpotenziale. Die Akquisitionsstrategie bleibt damit ein zentraler Pfeiler des nachhaltigen Wachstums der Gruppe.

Ausblick bestätigt
Die Burkhalter Gruppe hat für das Geschäftsjahr 2026 einen positiven Ausblick abgegeben. Die Entwicklung im ersten Halbjahr bestätigt die zugrunde liegenden Annahmen hinsichtlich Marktnachfrage und operativer Entwicklung. Das Management hält deshalb unverändert an seiner Einschätzung fest und erwartet weiterhin, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2026 gegenüber 2025 erneut moderat steigern zu können.

Dank an die Mitarbeitenden
Der Verwaltungsrat und das Management danken allen Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement und ihre hohe Einsatzbereitschaft.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Flurstrasse 55
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2394296

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2394296  07.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Burkhalter Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?