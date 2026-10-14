Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
14.10.2026 10:11:32
Halbjahresbericht von Air Baltic zeigt negatives Eigenkapital und enge Fristen im "Chapter 11"-Verfahren
Air HoldingsAir Baltic hat im ersten Halbjahr bei steigendem Umsatz einen Nettoverlust von 128,2 Millionen Euro verbucht und steht unter Gläubigerschutz nach Chapter 11. Der Zwischenbericht nennt eine wesentliche Unsicherheit bei der Fortführung. Eine Frist betrifft die Wet-Lease-Verträge mit der Lufthansa Group.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
7.45 USD 96.57%
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!