Hakuyosha stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hakuyosha äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 176.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 218.68 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.12 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.29 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch