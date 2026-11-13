Hakuyosha präsentierte Quartalsergebnisse

Hakuyosha hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 90.63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 151.38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.44 Milliarden JPY – ein Plus von 0.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hakuyosha 11.44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch