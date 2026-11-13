Hakuto: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hakuto hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22.60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 23.89 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 58.49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hakuto 43.43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch