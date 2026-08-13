Hakuto: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hakuto hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 77.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 35.03 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 40.34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch