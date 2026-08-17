Hakuten veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hakuten hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 35.50 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hakuten 38.53 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.73 Prozent auf 6.30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch