Hakuten: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hakuten hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 7.68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17.26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.54 Prozent auf 4.43 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hakuten 4.64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch