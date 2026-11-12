HAKUHODO DY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HAKUHODO DY hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

HAKUHODO DY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.25 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch