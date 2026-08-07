HAKUHODO DY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HAKUHODO DY veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat HAKUHODO DY 1.11 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.17 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch