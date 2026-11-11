HAKUHODO DY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HAKUHODO DY hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.96 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5.80 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HAKUHODO DY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199.54 Milliarden JPY im Vergleich zu 196.31 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch