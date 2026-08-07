HAKUHODO DY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HAKUHODO DY präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HAKUHODO DY ein Ergebnis je Aktie von -4.950 JPY vermeldet.

Der Umsatz lag bei 176.22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 169.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch