Hakudo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hakudo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 89.53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hakudo 34.64 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Hakudo im vergangenen Quartal 23.15 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hakudo 15.64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch