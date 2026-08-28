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28.08.2026 06:37:00
Hakken Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hakken Capital lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber -0.040 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 4.1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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