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13.08.2026 06:37:00
Hakers Enterprise stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hakers Enterprise gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Hakers Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.400 TWD je Aktie gewesen.
Hakers Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 211.4 Millionen TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281.8 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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