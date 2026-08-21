Haiyang Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Haiyang Technology A lud am 20.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Haiyang Technology A 0.290 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.11 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.24 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch