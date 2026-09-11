|
11.09.2026 06:37:00
Haivision Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Haivision Systems hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Haivision Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 CAD je Aktie gewesen.
Haivision Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.