Haivision Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Haivision Systems hat am 09.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Haivision Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 CAD je Aktie gewesen.

Haivision Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch