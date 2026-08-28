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28.08.2026 06:37:00
Haitian Water Group A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Haitian Water Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Haitian Water Group A 0.020 CNY je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Haitian Water Group A 1.37 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 103.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 674.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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