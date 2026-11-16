Haitai Confectionery and Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Haitai Confectionery and Foods hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 106.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 163.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.81 Prozent auf 155.90 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Haitai Confectionery and Foods 160.40 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch