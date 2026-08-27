Hainan Yedao (Group) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hainan Yedao (Group) hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.02 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 73.4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch