Hainan Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hainan Mining hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hainan Mining 0.060 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Hainan Mining im vergangenen Quartal 1.53 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hainan Mining 1.23 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch