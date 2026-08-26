|
26.08.2026 06:37:00
Hainan Mining hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hainan Mining hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0.16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hainan Mining 0.060 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Hainan Mining im vergangenen Quartal 1.53 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hainan Mining 1.23 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer ruhigen Eröffnung. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.