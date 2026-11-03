Hainan Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hainan Mining hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 1.70 Milliarden CNY gegenüber 944.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch