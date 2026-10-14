Hainan Jinpan Smart Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hainan Jinpan Smart Technology A gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.53 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hainan Jinpan Smart Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.480 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.55 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.04 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch