Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.08 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A ein EPS von -0.040 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12.38 Prozent auf 153.4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 175.1 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch