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27.08.2026 06:37:00
Hainan Haiqi Transportation Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hainan Haiqi Transportation Group hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 130.1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 26.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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