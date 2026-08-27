Hainan Haiqi Transportation Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hainan Haiqi Transportation Group hat am 24.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 130.1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 26.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch