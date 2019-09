Hainan Airlines inaugure sa liaison Chengdu-Chicago

CHENGDU, Chine, 19 septembre 2019 /CNW/ - Le 16 septembre à 21 h 00, heure de Pékin, le vol HU705 de Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a décollé de l'aéroport international Chengdu Shuangliu et a marqué le lancement de la deuxième liaison directe et sans escale de la compagnie entre la Chine continentale et Chicago, après le lancement du vol sans escale entre Pékin et Chicago. Il s'agit également de la troisième liaison sans escale entre Chengdu et l'Amérique du Nord, outre les liaisons directes Chengdu-Los Angeles et Chengdu-New York.

Les deux vols aller-retour par semaine seront assurés par un Boeing 787 Dreamliner. La classe affaires sera équipée de sièges inclinables à 180 degrés, de casques BOSE réducteurs de bruit et d'accessoires de luxe; tous les sièges de l'appareil sont équipés d'un système de divertissement exclusif. Tous les passagers pourront déguster de la nourriture occidentale et orientale. Les passagers peuvent également utiliser leurs dispositifs électroniques portables à bord.

La compagnie opère désormais plusieurs liaisons à destination de l'Amérique du Nord dont Boston, Chicago, Los Angeles, Mexico, New York, Tijuana, Toronto et Vancouver, pour former un complet de connections pratiques pour un voyage rapide et multimodal à chaque destination, afin de multiplier l'offre pour les passagers en route vers l'Amérique du Nord.

Horaires de la liaison Chengdu-Chicago (en heure locale) :

Nº de vol. Appareil Jour Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU705 Boeing 787 Lundi/vendredi Chengdu 21 h 00 22 h 10 Chicago HU706 Boeing 787 Mardi/samedi Chicago 00 h 10 4 h 10 +1 Chengdu

Remarque : les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site web officiel de Hainan Airlines.

