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HAIN CELESTIAL GROUP Aktie 1083384 / US4052171000

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14.09.2026 13:50:26

Hain Celestial To Sell International Unit To AURELIUS For Around $323 Mln Cash, Pre-market Shares Up

HAIN CELESTIAL GROUP
0.49 CHF 1.46%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - U.S. food company Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) announced on Monday that it has agreed to sell its international business to private equity firm AURELIUS for about $323 million in cash, as part of its ongoing strategic review.

Net proceeds are expected to range between $305 million and $310 million, which the company plans to use to reduce debt. The sale includes brands such as Ella's Kitchen, Joya, Natumi, Hartley's, Linda McCartney Foods, Cully & Sully, Yorkshire Provender and New Covent Garden soups.

The deal, unanimously approved by Hain's board, is subject to regulatory approvals and an amendment to the company's credit agreement. Closing is expected in the fiscal second quarter ending December 31, 2026.

In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Hain Celestial were up 11.90 percent, changing hands at $0.6881, after closing Friday's regular session 3.14 percent lower.

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