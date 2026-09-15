HAIN CELESTIAL GROUP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HAIN CELESTIAL GROUP lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HAIN CELESTIAL GROUP ein EPS von -3.060 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HAIN CELESTIAL GROUP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 27.60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 263.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 363.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.360 USD beziffert. Im Vorjahr waren -5.890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.35 Milliarden USD – eine Minderung um 13.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.56 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0.160 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1.35 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch