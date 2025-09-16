HAIN CELESTIAL GROUP legte Quartalsergebnis vor

HAIN CELESTIAL GROUP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13.24 Prozent auf 363.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 418.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

HAIN CELESTIAL GROUP vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5.890 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.840 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10.17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.56 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1.74 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.140 USD und einen Umsatz von 1.57 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch