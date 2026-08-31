Hailir Pesticides and Chemicals group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hailir Pesticides and Chemicals group hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.01 Milliarden CNY, gegenüber 1.34 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24.40 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch