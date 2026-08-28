Haier Smart Home stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Haier Smart Home präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.71 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0.750 HKD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 90.27 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Haier Smart Home 83.49 Milliarden HKD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.668 HKD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 85.25 Milliarden HKD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.ch