Haier Smart Home lance la plateforme mondiale de garantie de prévention des épidémies et de lutte antibactérienne IoC

QINGDAO, Chine, 24 mars 2020 /PRNewswire/ -- En réponse à la pandémie mondiale de COVID-19, Haier Smart Home Co., Ltd. (« Haier », Shanghai : 600690), le premier producteur mondial d'appareils électroménagers et constructeur d'écosystèmes de maisons intelligentes, a dévoilé sa plateforme mondiale de garantie de prévention des épidémies et de lutte antibactérienne Haier Internet of Clothing (« IoC »). Grâce à la plateforme, Haier IoC aide le monde à lutter contre la COVID-19 en mettant en relation des entreprises avec des donateurs et des fabricants de tous les pays et secteurs, leur permettant de lutter contre les pénuries de matériel et de trouver des ressources de haute qualité.

Lancée début mars, la plateforme couvre trois grands secteurs : la production de matières premières, la santé, la sécurité et la surveillance de niveau entreprise dans les magasins et les usines, ainsi que la santé des ménages et la prévention des épidémies. Depuis son lancement, la plateforme a déjà connu un succès au-delà des frontières, notamment entre la Chine et l'Europe. Après le lancement, la plateforme de Haier IoC a reçu une demande d'UNITERS, une entreprise mondiale de soins du cuir dont le siège est situé en Italie, qui était à la recherche de masques pour protéger ses employés contre la COVID-19. Un jour après l'inscription, Haier IoC a mis UNITERS en relation avec un fournisseur en Chine, et le premier lot de matériaux devrait arriver en Italie la semaine prochaine.

« Dès qu'UNITERS a eu connaissance de la plateforme mondiale de garantie de prévention des épidémies et de lutte antibactérienne, ils ont immédiatement enregistré leurs besoins », a déclaré Ziwei Wen, la personne responsable de la plateforme. « En exploitant notre vaste réseau de ressources intersectorielles, nous avons pu les mettre rapidement en relation avec des fabricants nationaux disposés à faire don de masques, garantissant la protection permanente des clients et des employés dans le monde entier. »

Menée par Haier IoC, la plateforme comprend un réseau couvrant les secteurs de l'habillement, de la teinture et de l'IdO, et est en parfaite conformité avec les lois internationales sur les dons. Actuellement, Haier IoC se joint à l'Association chinoise de la mode, à la Fédération chinoise des entreprises de teinture et au Comité professionnel de la teinture, ainsi qu'à des organisations internationales telles que l'Association pour le développement des échanges franco-chinois afin d'intégrer les principales sources mondiales de l'habillement au nettoyage. Par le biais de cette plateforme, les propriétaires d'entreprises et les particuliers du monde entier peuvent sélectionner des matériaux antibactériens et des produits de prévention des épidémies en fonction de leurs besoins, allant de la protection du personnel à du matériel de protection domestique.

Les entreprises peuvent garantir un accès adéquat et sûr aux fournitures de prévention des épidémies, notamment les masques, les gants, les désinfectants, les vêtements et les lunettes de protection, afin de protéger les employés une fois la production reprise. À leur retour au travail, les outils de surveillance de la sécurité sanitaire, tels que les barrières de mesure de la température, les thermomètres et les caméras thermiques, aideront également les entreprises à mettre en œuvre les mesures appropriées pour surveiller la santé du personnel, en assurant la sécurité des vies et de la production.

Pour les personnes qui cherchent à protéger leur foyer, la plateforme regroupe également des produits essentiels de prévention des épidémies afin de renforcer la santé et la sécurité à domicile. Les armoires à chaussures intelligentes et les désinfectants, lingettes et sprays antibactériens aident les membres de la famille à rentrer chez eux en toute sécurité, tandis que les appareils intelligents comme la machine à laver et l'armoire de soin du linge Haier permettent de stériliser le linge et de protéger toute la famille. Dans le salon, des purificateurs d'air et des lampes UV de désinfection font circuler un air sain et propre. Dans la cuisine, les lave-vaisselle de Haier utilisent des technologies innovantes de vapeur à haute température et de pulvérisation à 360° pour dissoudre rapidement les taches, permettant de garder les cuisines saines.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter https://anti-virus.haier-ioc.com/home/index.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1136526/Haier_Smart_Home.jpg